Serie: Menschen des Jahres „Alleine geht es nicht, ich hole mir gute Leute in Boot“

Wesel/Hamminkeln/Bocholt · Der Weseler Gastronom Ado Hrustanovic (Gusto by Cubes) hat 2023 die Weichen gestellt, um künftig noch erfolgreicher wirtschaften zu können. Anfang 2024 übernimmt er das Gusto in Bocholt. Und am Kaiserhof in Wesel ist er auch interessiert.

27.12.2023 , 17:00 Uhr

Haris (l.) und Ado Hrustanovic bilden das Gusto-Führungsduo. Foto: Klaus Nikolei