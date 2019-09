Lase-Geschäftsführer investieren vier Millionen Euro in Obrighoven : „Würfel“ bieten Platz für 70 Arbeitsplätze

Im Sommer 2020 sollen die Büroflächen in den fünf Würfeln („Cubes“) bezugsfertig sein. Der sechste Würfel (r.) wird als Veranstaltungssaal genutzt. Foto: Lase

Obrighoven An der Rudolf-Diesel-Straße in Obrighoven ist der Grundstein für den vier Millionen Euro teuren Gebäudekomplex „Cubes“ gelegt worden, der Mitte 2020 fertig sein soll. Schon jetzt sind 70 Prozent der Fläche vergeben.

Dass ein Neubau-Gewerbeobjekt schon größtenteils vermietet ist, obwohl noch nicht mal der Grundstein gelegt wurde, kommt selten vor. Vor allem im ländlichen Raum. Ein Ausnahme bildet das Projekt „Cubes Wesel“.

Das Projekt Cubes Wesel soll auch ein öffentliches Restaurant beherbergen. Noch wird ein Pächter gesucht. Foto: Lase

An der Rudolf-Diesel-Straße, direkt neben der Firma Lase, wird in den nächsten Monaten auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern ein Gebäudekomplex aus fünf Würfel („Cubes“) entstehen, die im Erdgeschoss miteinander verbunden sein werden und unter anderem Platz für ein öffentliches Restaurant bieten. Im ersten Obergeschoss werden zahlreiche offene Büros, Besprechungsräume und sogenannte Co-Working-Spaces entstehen. In denen können sich mehrere Jungunternehmer die Schreibtische teilen. Insgesamt 70 attraktive Arbeitsplätze sollen in dem Neubau geschaffen werden.

Zum ersten Spatenstich an der Rudolf-Diesel-Straße kamen am Donnerstag Vertreter von Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Foto: Klaus Nikolei

Info Ziel: Fachkräfte nach Wesel locken Die Idee Das Neubauprojekt Cubes soll qualifizierte Arbeitskräfte nach Wesel holen. Cubes, so betont das Investoren-Duo, soll ein Ort sein, an dem Menschen kreativ arbeiten, sich entwickeln und vernetzten können und auch die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wesel steigern.

Die symbolische Grundsteinlegung für das gut vier Millionen Euro teure Projekt, das Mitte des kommenden Jahres fertig sein soll, fand am Donnerstag mit zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung statt. Darunter auch der erste Cubes-Mieter der beiden Investoren Achim Klingberg und Lars Ambrosy (beide Lase). Denn ein Lager- und Produktionsgebäude mit vier Büros ist bereits fertig.

Software-Experte Patrick Cornelißen ist der erste Mieter in der bereits fertigen Lager- und Produktionshalle. Im nächsten Sommer zieht er in einen der Würfel. Foto: Klaus Nikolei

Patrick Cornelißen, der aus Hamminkeln stammt und sich nach mehreren Jahren in Bonn als Softwareentwickler 2011 in Wesel selbstständig gemacht hat, fährt nun täglich von seiner Wohnung am Platanenweg zum Büro seiner Firma Orchit an der Rudolf-Diesel-Straße. „Wir haben Nachwuchs bekommen, deshalb habe ich neue Räume gesucht und hier gefunden“, sagt der 41-jährige Diplom-Informatiker. Die drei Büros nebenan sind ebenfalls vermietet: an eine Firma für Sicherheitstechnik, an einen Asbestsanierer und an den Personenzähl-Spezialisten Lase-Peco.

Lase-Geschäftsführer Achim Klingberg, einer der beiden Investoren, freut sich, dass schon 70 Prozent der Büroflächen vergeben sind, bevor überhaupt der Grundstein für das Vorzeigeprojekt gelegt wurde. Foto: Klaus Nikolei

Cornelißen wird im Sommer 2020 rüber in einen der Würfel ziehen. „Das Konzept ist super, weil in Cubes Wesel das Rundum-Sorglos-Paket geschnürt wird mit schnellem Internet, Besprechungsräumen, Empfangsservice, Küche und Reinigung.“

In den fünf Würfeln – nur noch 300 der 1500 Quadratmetern Bürofläche sind frei – werden künftig vor allem kreativ arbeitende Menschen tätig sein, die ein anspruchsvolles Ambiente zu schätzen wissen. Der sechste Würfel beherbergt den Veranstaltungssaal. Lase-Gründer Klingberg ist stolz drauf, dass einige Mieter mit Weseler Vergangenheit, die in München, Berlin oder Düsseldorf erfolgreich waren, nun zurück in ihre Heimat kommen und an der Rudolf-Diesel-Straße eine Art „Silicon Wesel“ entstehen lassen.