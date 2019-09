Kritik an Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein : Grüne fordern Notfallpraxen im Kreis

Die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinberg soll 2020 geschlossen werden, weil künftig sogenannte Portalpraxen an Kliniken entstehen sollen. . Foto: Fischer, Armin (arfi)

Kreis Wesel Der Weg zum Notarzt ist nachts und am Wochenende oft lang. Die Kassenärztliche Vereinigung arbeitet an Lösungen.

Wer nachts oder an Wochenenden gesundheitliche Probleme hat, muss auf der Suche nach einem Arzt die Nummer 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) anrufen. Dass es mitunter längere Zeit dauern kann, bis man mit einem Service-Mitarbeiter verbunden wird, wissen Ulrike Trick und Hubert Kück aus zahlreichen Gesprächen – vor allem mit Senioren. Die Kreistagsabgeordnete der Grünen aus Schermbeck und ihr Weseler Kollege beklagen, dass Menschen mitunter 30 Minuten fahren müssen, um zum nächsten Arzt zu gelangen. Auch dass die Notfallpraxis in Rheinberg 2020 geschlossen werden soll, können die beiden nicht nachvollziehen.

„Wir fordern die Schaffung mehrerer Notfallpraxen im Kreis Wesel“, erklärte das Duo am Mittwoch. „Die KVNO hat schließlich Millionen.“ Der Fraktionsvorsitzende und seine Stellvertreterin werden einen entsprechenden Antrag formulieren und die Verwaltung bitten, einen Vertreter der KVNO zur nächsten Sitzung des Kreis-Gesundheitsausschusses einzuladen, um die Problematik deutlich zu machen. „Wie soll beispielsweise eine Hartz-IV-Empfängerin ohne Auto zu einem Arzt kommen, der mehr als 20 Kilometer entfernt ist?“, fragt sich Trick. Sie hatte Anfang des Jahres mehrfach testweise an Wochenenden die 116117 (Werbeslogan: „Die Nummer mit den Elfen“) anzurufen. Ihre Erfahrung mit der „Nummer mit den bösen Feen“ war durchwachsen: Zwar habe sie meist nach wenigen Minuten mit einem freundlichen Hotline-Mitarbeiter sprechen können. „Aber keiner hat gefragt, was ich habe, sondern nur die Adresse des zuständigen Arztes genannt.“ Und der sei von Schermbeck zwischen 20 und 40 Minuten (mit dem Auto) entfernt gewesen. „Wer auf den Bus angewiesen ist, hat da keine Chance.“ Und nach 22 Uhr hätte niemand mehr geöffnet.

Info Neue Portalpraxis wird im Oktober öffnen Einweihung Anfang Oktober wird im rechtsrheinischen Bereich des Kreises Wesel eine Portalpraxis an einer Klinik eröffnet. Den Standort will die Kassenärztliche Vereinigung aber noch nicht offiziell nennen.

Einige Fragen der Grünen hat Christopher Schneider, Sprecher der KVNO in Düsseldorf, unserer Redaktion auf Anfrage beantwortet. Die Notfallpraxis in Rheinberg werde geschlossen, weil sie sich in Gewerberäumen befinde. Stattdessen gebe es bereits eine so genannte Portalpraxis auf dem Gelände des Moerser Krankenhauses Bethanien. „Denn der Gesetzgeber fordert die Schaffung von Portalpraxen in Kliniken, die von der Kassenärztlichen Vereinigung betriebenen werden“, so Schneider (siehe Infokasten).