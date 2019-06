Ex-Stams-Areal neu vermietet : Großhändler folgt auf Heineken-Bier

Wesel Das von der Spedition Sostmeier in den vergangenen drei Jahren betriebene deutsche Heineken-Logistikzentrum ist neu vermietet. Die schwäbische Firma Topregal baut hier ihr Lager für den nördlichen Teil Deutschlands auf.

Topregal, Hersteller und Vertreiber von Industrieregalen und Lagereinrichtung, wurde vor zehn Jahren von Jürgen Effner und dessen Sohn Sebastian gegründet. Der Großhändler, zu dessen Kunden ausschließlich Gewerbetreibende, Behörden und Unternehmen gehören, wächst nach eigenen Angaben jährlich enorm durch das starke Kundeninteresse und den einfachen Bestellweg des Online-Shops. Da man in Filderstadt aus allen Nähten platzt, hat Topregal nach einem geeigneten Standort im strategisch günstig gelegenen Nordrhein-Westfalen Ausschau gehalten. „Unser Lagerleiter ist aktiv auf die Suche gegangen und ist auf Wesel gestoßen. Von hier aus werden wir in Zukunft unsere vielen Kunden in der Metropolregion Ruhrgebiet sowie in ganz Norddeutschland noch schneller beliefern und auch vor Ort bedienen können“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Jürgen Effner auf Anfrage unserer Redaktion. Für Wesel habe vor allem die gute verkehrstechnische Anbindung, die Größe und die logistischen Vorteile des Areals gesprochen. Auf dem 44.000 Quadratmeter große Areal befindet sich eine 10.000 Quadratmeter große Lagerhalle und ein 1.200 Quadratmeter großer Bürotrakt.

Bis die Topregal-Niederlassung Eröffnung feiert, werden noch einige Monate ins Land gehen. Denn zunächst müssen einige bauliche Maßnahmen vor Ort umgesetzt werden. In Filderstadt sind derzeit 70 Frauen und Männer in dem mittelständischen Unternehmen beschäftigt, das „vom Arbeitscharakter und vom Wachstum eher an ein Start-up erinnert“, sagt Jürgen Effner. In Wesel würden in der Anfangsphase zwischen zehn und 30 neue Arbeitsplätze entstehen. „Unsere Regale“, sagt der Firmenchef, findet man eigentlich überall: Beim Malermeister, beim Maschinenbauer, aber auch bei großen Fußball-Vereinen, in Rathäusern sowie DAX-notierten Industrieunternehmen“. Dass Topregal so schnell gewachsen sei, habe nicht nur damit zu tun, dass man seine Produkte über das Internet anbiete, sondern, „dass wir den Kauf technisch anspruchsvoller Produkte so einfach gestalten wie den Kauf von Schuhen.“