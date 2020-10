In der Weseler Innenstadt : Feuerwehreinsatz, weil Katze alleine in Wohnung miaut

Feuerwehreinsatz, weil Katze alleine in Wohnung miaut

In der Weseler Innenstadt

Mit Hilfe eines Hubwagens ist ein Spezialist der Feuerwehr in eine Wohnung an der Pastor-Bölitz-Straße eingestiegen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Weil sich Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt Sorgen um den Verbleib einer jungen Frau gemacht haben, alarmierten sie die Polizei. Die Feuerwehr öffnete ein auf Kipp stehendes Fenster und fand in der Wohnung der Frau nur ihre Katze.

Für deutlich mehr als eine halbe Stunde war am Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr die Pastor-Bölitz-Straße im Bereich der Rheinstraße unweit des Willibrordi-Doms komplett gesperrt. Die Fahrbahn war blockiert durch mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei und der Weseler Feuerwehr. Mit Hilfe eines Teleskopmastfahrzeuges gelangte ein Spezialist der Wehr zu einer Wohnung in die oberste Etage eines Eckhauses. Besorgte Mieter hatten – nicht zum ersten Mal, wie es heißt – eine Katze miauen gehört. „Man hat sich Sorgen gemacht um die Besitzerin der Katze und deshalb die Polizei angerufen“, erklärte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Um das Aufbrechen der Wohnungstür und einen damit verbundenen größeren Schaden zu vermeiden, hatte der Feuerwehrmann im Korb des Spezialfahrzeugs ein auf Kipp stehendes Fenster innerhalb weniger Minuten geöffnet. Kurze Zeit später gab es dann Entwarnung: In der Wohnung befand sich außer der Katze niemand.