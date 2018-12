In Wesel und Umgebung : Mieter für Gastronomiebetriebe gesucht

Seit Monaten geschlossen ist die Waldschenke in Flüren. Foto: Klaus Nikolei

Wesel In Wesel und Umgebung steht eine ganze Reihe von Hotels und Restaurants leer – zum Teil schon seit Jahren. Für einige Objekte zeichnet sich eine Lösung ab. Dazu gehört auch das Hotel Haus Elmer in Marienthal.

Die alte, dem griechischen Philosophen Heraklit zugesprochene Lebensweisheit, dass nichts so beständig ist wie der Wandel, gilt nicht zuletzt für die Hotellerie und Gastronomie. In Wesel und Umgebung sind aktuell eine ganze Reihe von Eigentümern und Maklern auf der Suche nach Kauf- beziehungsweise Mietinteressenten. Hier einige Beispiele:

Eigentlich wollte Georgios Vordagiannis, der in Hamminkeln seit Jahren erfolgreich das Restaurant „Der Grieche“ betreibt, schon im Frühjahr 2016 an der Reeser Landstraße in Wesel das Spezialitätenrestaurant Ariston eröffnen. Und obwohl der Ariston-Schriftzug schon vor vielen Monaten an der Fassade des frühren China-Restaurants Hong Kong montiert wurde, ist das Lokal mittlerweile wieder auf dem Markt. Wie Georgios Vordagiannis, der zwischenzeitlich als Pächter das Deichhaus auf der Grav-Insel übernommen hat, auf Anfrage erklärte, habe er sich mit dem Hauseigentümer auf eine Auflösung des Mietvertrages geeinigt. Unter anderem habe es Feuchtigkeitsschäden in dem Lokal gegeben.

Das Restaurant Ariston an der Reeser Landstraße, das nie geöffnet wurde, steht zum Verkauf. Foto: Klaus Nikolei

Dass es nicht lange dauern wird, bis die Schilder „Zu verkaufen“ aus den Fenstern genommen werden, davon ist Ralf Flügen überzeugt. Der Immobilienmakler aus Kevelaer hat bereits mit mehreren Interessenten gesprochen. „Darunter sind auch Bäckereien und Systemgastronomiebetriebe“, sagt Flügen.



Apropos Systemgastronomie: Für einen Betreiber von Schnellrestaurants sucht er in der Kreisstadt ein etwa 2500 bis 3000 Quadratmeter großes Grundstück. Generell, so ist seine Erfahrung, hätten es Gastronome ohne „mitarbeitende Familienmitglieder“ schwer, sich zu behaupten. Denn: „Gutes Personal, das auch an Wochenenden arbeitet, ist schwer zu bekommen.“ Gespräche mit Interessenten führt derzeit auch der Eigentümer des seit Anfang 2017 leerstehenden Hotels Haus Elmer im Klosterdorf Marienthal. Gut möglich, dass es im nächsten Jahr zu einer Einigung kommt.

So wie das frühere Restaurant Hong Kong, das für kurze Zeit das Restaurant al Baffo beherbergt hat, steht auch das Haus Waldhof an der Schermbecker Landstraße seit geraumer Zeit leer. Doch mittlerweile wurde es nach Informationen unserer Redaktion verkauft. Was der neue Eigentümer mit dem denkmalgeschützten Backsteinbau vorhat, der vor Jahren bei einem Brand stark beschädigt und anschließend versteigert wurde, ist noch unklar.