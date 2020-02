In Wesel-Feldmark : Graffitischmierereien an Pfarrheim Herz-Jesu

Feldmark Unbekannte haben Samstagabend das Pfarrheim der katholischen Kirche Herz-Jesu im Weseler Ortsteil Feldmark mit einem Edding-Permanent-Marker beschmiert.

Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, hatte ein Frau am Samstagabend die Wache angerufen und berichtet, dass sich mehrere Jugendliche gegen 19 Uhr auf der Treppe vor dem Pfarrheim aufgehalten hätten. Sie habe die jungen Leute aufgefordert, zu gehen. Dieser Aufforderung sei die Gruppe nur widerwillig nachgekommen. Kurze Zeit später bemerkte die Zeugin die Schmierereien an der Wand des Pfarrheims. Die Polizei spricht von insgesamt 25 Graffitis. Ob die unbekannten Jugendlichen tatsächlich als Tatverdächtige in Frage kommen, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0281 1070 entgegen.