Wesel: Goldhochzeit bei den Overhoffs in Ginderich

Wesel Goldene Zeiten: Heute vor 50 Jahren traten die Overhoffs vor den Traualtar. In zwei Jahren blickt auch ihr Installationsbetrieb auf ein halbes Jahrhundert zurück.

Im Handwerk wird immer von goldenem Boden gesprochen, bei den Overhoffs in Ginderich sind bildlich jetzt gar goldene Zeiten angebrochen: Heute vor 50 Jahren traten Irmgard und Josef Overhoff vor den Traualtar, in zwei Jahren wird zudem ihre Firma Overhoff GmbH (Heizung, Sanitär, Industrieinstallationen) auf ein halbes Jahrhundert zurückblicken können.

Das Goldpaar ist am Firmensitz, Poll 2, fest verwurzelt. Josef Overhoff (77) stammt aus Ginderich, seine Frau Irmgard (76), eine geborene Dickmann, aus Mehr. Sie brachte als gelernte Hauswirtschafterin auch allerlei Kenntnisse mit in die Ehe, die sich für den Betrieb als nützlich erwiesen. So führt sie bis heute die Buchhaltung. Die beiden bekamen drei Kinder – zwei Jungen und ein Mädchen – und freuen sich heute über eine ganze Schar von Enkeln. Die Belegschaft der GmbH besteht zurzeit aus 13 Mitarbeitern.

Josef Overhoff wirkte unter anderem früher im Innungsvorstand mit. Auch in der Feuerwehr war er aktiv. Aber so richtig ins Schwärmen gerät er, wenn er von der St. Antonius-Schützenbruderschaft Ginderich erzählen kann. Vom Schützenvirus ist der Ehrenmajor regelrecht infiziert, saß 2004 bis 2006 mit Gerti Janßen auf dem Thron. Ein Höhepunkt war für ihn die Auszeichnung mit dem Anno-Santo-Kreuz. Das Kreuz kann nur in einem Heiligen Jahr erworben werden, das kommt allerdings nur viermal im Jahrhundert vor. Overhoff hatte den Traum schon aufgegeben – dann hat der Papst aber 2016 das Heilige Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Die Auszeichnung gilt der gesamten Bruderschaft, aber Overhoff hat das Kreuz in Rom besorgt und verwahrt es auf Lebenszeit.