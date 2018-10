Wesel: Goldene Meisterbriefe in der Landwirtschaft

Kreis Wesel Abgeordnete Charlotte Quik stärkt den Bauern beim Landseniorentag in Büderich den Rücken. Deren Sorgen wegen mehr Verordnungen und Auflagen nehmen zu. Auch die Tatsache, Wolfsregion zu sein, macht Viehhalter unruhig.

Ob Dürre oder Verordnungsflut, Afrikanische Schweinepest oder Flächenverlust: Die Bandbreite der Themen, die Landwirten Sorgen bereiten, ist groß. Das wurde am Montag auch beim Landseniorentag der Kreisbauernschaft (KBS) Wesel im Lokal Wacht am Rhein im linksrheinischen Weseler Ortsteil Büderich deutlich. Der Treff unter der Leitung des KBS-Ehrenvorsitzenden Hans Schrapers hat neben dem geselligen Part mit Kaffee und Kuchen auch immer einen informativen Charakter mit Gelegenheiten zur Diskussion. Die Aufgabe, die am Ende doch terminlich in Berlin verhinderte Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss als Referentin zu ersetzten, erfüllte Charlotte Quik gern. Die CDU-Abgeordnete aus Hamminkeln berichtete über die Startphase der neuen Landesregierung im Allgemeinen und nahm auch zu Themen des ländlichen Raums breit Stellung. So machte sie keinen Hehl daraus, dass sie keine Freude daran hat, dass ausgerechnet ihr Wahlkreis nun zur Wolfsregion erklärt worden ist. Damit sprach sie den Landsenioren natürlich aus dem Herzen, sorgen die sich doch auch um Auswirkungen nächtlicher Wolfsbesuche auf Viehweiden. „Ich bin froh, dass ich jetzt drei Wochen bei uns nichts gehört habe und sich das Tier nun in Kirchhellen aufhalten soll. Da kann es wegen mir auch gerne bleiben“, sagte Quik. Eine gute Stunde währte Charlotte Quiks Bericht über die bisherige Arbeit im Landtag und über die Änderungen, die von der Koalition mit der FDP noch auf den Weg gebracht werden sollen. Dann waren Experten der Branche an der Reihe.