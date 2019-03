Am 12. April in der ARD: Gindericher Frisöre in Trödel-Show mit Oli P.

Am 12. April in der ARD

Wesel Anika und Sascha Siemkes standen für die ARD-Sendung „Hallo Schatz“ vor der Kamera.

Anika und Sascha Siemkes, die in Gingderich das „Haarstudio Anika S.“ betreiben, sind zum TV-Dreh in der Nähe von Bonn gereist. Das Ergebnis wird am 12. April um 16.10 Uhr in einer Ausgabe der ARD-Sendung „Hallo Schatz“ zu sehen sein – einer Trödel-Show, die von Oliver Petszokat moderiert wird.