Polizei in Wesel sucht Zeugen Gestohlenes Wohnmobil brennt völlig aus

Wie die Polizei mitteilt, alarmierten am Sonntag gegen 0.30 Uhr aufmerksame Zeugen die Polizei und die Feuerwehr, als sie auf den Brand eines Wohnmobils in der Nähe des Rhein-Lippe-Hafens aufmerksam wurden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Fiat-Wohnmobil mit dem Kennzeichen DU- EA 1968 brannte vollständig aus. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass das Wohnmobil zuvor in Duisburg-Homberg von einem Parkplatz aus gestohlen worden war. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen, die Angaben zum Diebstahl und zu dem Brand machen können. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 1070.