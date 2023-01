Anwohner um den Schlaf gebracht Rätsel um mysteriöses Geräusch in Wesel gelöst

Aufatmen im Weseler Süden. Die Ursache für den mysteriösen Sirenenton, der besonders Menschen im Schillviertel und auf dem Fusternberg jetzt über einen längeren Zeitraum nachts genervt hat, ist gefunden. Es handelte sich um eine defekte Alarmanlage an einem Schrebergartenhäuschen in der Kleingartenanlage Theodor Eickhoff am Lippeglacis. Wie Rebecca Hillen, Sprecherin der Weseler Kreispolizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, ist es am Mittwochnachmittag gelungen, den Urheber des Lärms ausfindig zu machen. Der Hinweis auf Licht in einem Häuschen kam demnach aus der Nachbarschaft rund um die Luisenstraße. Laut Hillen hatte der Besitzer besagter Laube diese wohl mit einer Anlage gesichert. Diese hatte einen technischen Defekt und ist nun abgeschaltet.