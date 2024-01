Weseler Diebesgut in Hamborn gefunden Geklauter Bronzebrunnen aufgetaucht – aber stark beschädigt

Claudia Bongers konnte ihr Glück kaum fassen: Am Samstag bekam sie bei Facebook die Info, dass ein Hamminkelner Schrott- und Altmetallhändler ihre gut 75 Kilogramm schwere bronzene Brunnenskulptur gefunden habe. Das Kunstwerk hatten, wie berichtet, Unbekannte am Abend des 13. Januar aus dem Garten von Claudia Bongers an der Ecke Flamer Weg/Dinslakener Landstraße (ehemals Café Minchen) gestohlen. Entdeckt hatte der Hamminkelner das Diebesgut bei einem Schrotthändler in Duisburg-Hamborn. „Er hatte sogar ein Foto von dem Brunnen gemacht und mir geschickt. Klar, dass ich mich darüber total gefreut habe“, sagt sie.