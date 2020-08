Kurzstrecken im Fokus : Wesel macht zum zweiten Mal beim Stadtradeln mit

Immer mehr Senioren haben das Radeln als Freizeitbeschäftigung für sich entdeckt – auch in Wesel. Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

Wesel Zum zweiten Mal wird Wesel in diesem Jahr an der Aktion Stadtradeln teilnehmen, die vom 13. September bis zum 3. Oktober stattfindet. Die Organisatoren hoffen, dass die 1000-Teilnehmer-Marke geknackt wird. Beim Debüt 2019 traten 700 Aktive in die Pedalen.

Ein Vierteljahrhundert gehört Wesel jetzt der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS) an. Erst zum zweiten Mal nimmt die Kommune am Stadtradeln teil. Dass zum Debüt 2019 mit mehr als 700 Teilnehmern und 137.000 Kilometern in drei Wochen gleich der Preis für den bundesweit besten Newcomer heraussprang, hat den städtischen Fahrradbeauftragten Michael Blaess nicht gewundert. „Wir waren eben gut aufgestellt“, sagt er und nimmt es als Beweis, dass Wesel in Sachen Radmobilität auf einem guten Kurs ist.

Doch es geht noch besser. Die Stadt ruft zur Teilnahme an der Aktion auf, die wegen der Corona-Pandemie nun erst vom 13. September bis zum 3. Oktober stattfindet. Wesel spekuliert auf ein wieder gutes Abschneiden und setzt sich Ziele. So soll die 1000-Teilnehmer-Marke geknackt werden. Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, Michael Blaess und Klimaschutzmanagerin Ingrid von Eerde sehen Chancen, die Nahmobilität noch mehr zu stärken. Gerade die Corona-Krise habe die Menschen nachweislich mehr aufs Rad gebracht. Den Schwung will man mitnehmen, außerdem im Verbund aller 13 Kreiskommunen punkten und für Aufmerksamkeit sorgen.