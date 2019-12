2020 eröffnet Wesels erstes Kolumbarium : Gebühren und Steuern bleiben konstant

Wesel 2020 öffnet das Franziskus-Kolumbarium. Die Gebühr wird pro Kammer (zwei Urnen) bei stolzen 2700 Euro liegen. Das hat der Rat entschieden. Ansonsten ändert sich bei allen städtischen Gebühren und Steuern so gut wie nichts.

So gut wie abgeschlossen sind die Umbauarbeiten in der ehemaligen Franziskuskirche in Schepersfeld. Der städtische Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen), der auch für die Friedhöfe in Wesel zuständig ist, hat in dem ehemaligen Gotteshaus rund 500 Urnenkammern aufgebaut. Im neuen Jahr werden hier die ersten Bestattungen stattfinden. Die Gebühr, die für die 25-jährige Nutzung einer Kammer, die Platz für zwei Urnen bietet, wird bei einmalig 2700 Euro liegen. Damit ist diese Form der Bestattung praktisch doppelt so teuer wie die Bestattung von zwei Urnen unter einem Baum (1300 Euro). Ein Wahlgrab für vier Urnen kostet 1300 Euro. So steht es in der Gebührensatzung des ASG, die jetzt mehrheitlich vom Rat der Stadt Wesel verabschiedet wurde. Ansonsten bleiben die Friedhofsgebühren im kommenden Jahr konstant. Auch bei allen anderen Gebühren und Steuern des Haushaltes 2020, der mit den Stimmen von SPD, CDU und FDP mehrheitlich verabschiedet wurde, ändert sich so gut wie nichts. „Für den Bürger ist das zweifelsohne eine gute Nachricht“, sagt Kämmerer Klaus Schütz im Gespräch mit unserer Redaktion. Er hatte in seinem ersten Jahr als Kämmerer einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt, der ohne Steuer- und Gebührenerhöhungen auskommt.