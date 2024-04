Tag des deutschen Bieres in Wesel Premiere: Gebraute Vielfalt für den guten Zweck

Hopfen, Malz, Hefe und Wasser: Mehr braucht es nicht, um gutes Bier herzustellen. Darf es auch nicht, sagt das deutsche Reinheitsgebot vom 23. April 1516. Am kommenden Dienstag jährt sich mal wieder die Verkündung, was mit dem Tag des deutschen Bieres gefeiert wird. In Wesel geschieht dies erstmals mit einem Benefiz-Ausschank am Berliner Tor. Vier miteinander befreundete Brauereien bieten dort ab 19 Uhr für eine gute Stunde ihre regionalen Spezialitäten an. Ein Glas Bier wird einen Euro kosten. Die Einnahmen werden anschließend dem Förderverein Kinderpalliativmedizin Löwenzahn & Pusteblume gespendet.