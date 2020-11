Gebäudeausschuss Wesel : 27 Millionen Euro für drei Großbauvorhaben an Schulen

Die Gemeinschaftsgrundschule auf dem Fusternberg soll einen zweigeschossigen Anbau erhalten. Die Stadt wird dort rund 7 Millionen Euro investieren. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Lange Zeit hatte der Fachbereich Gebäudeservice im Weseler Rathaus keine großen Schwierigkeiten, freie Stellen zu besetzen. Doch mittlerweile ist das Problem des Fachkräftemangels auch dort angekommen.

Wie Dezernentin Annabelle Brandes am Donnerstag im Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung erklärte, habe man drei Stellen ausgeschrieben, um intern die nötigen Planungen für die Erweiterungen und Sanierungen der Weseler Schulen durchführen zu können. Allerdings sei nur die Stelle eines Technischen Zeichners besetzt worden. Bewerbungen für die beiden Architekten-Stellen gab es kein. Da aber die Zeit drängt, um das ehrgeizige Schulbauprogramm 2030+ umzusetzen, wurden jetzt zwei erfahrene Gebäudeservice-Architektinnen damit beauftragt, sich nur noch um das Schulbauprogramm zu kümmern. Externe Generalplaner, mit denen man die ersten Projekt geplant habe, seien vergleichsweise teuer, betonte Brandes.

Im Ausschuss wurden kurz die drei Großbauvorhaben an Weseler Schulen vorgestellt, die im nächsten Jahr begonnen und möglichst bald realisiert werden sollen. Dafür will die Stadt rund 27 Millionen Euro ausgeben.

So soll die alte Aula der Gesamtschule Am Lauerhaas Teil eines naturwissenschaftlichen Traktes werden. Wie alle Neubaumaßnahmen, so wird auch dieser Anbau über eine moderne Lüftungsanlage verfügen – wichtig gerade in Zeiten von Corona.

Die Ida-Noddack-Gesamtschule in der Innenstadt darf sich auf zwei Neubauten freuen. Dafür werden der naturwissenschaftliche Bereich an der Martinistraße und der Kunsttrakt am Herzogenring weichen müssen.