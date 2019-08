Weseler Komponistin : Friede, Freude, Paukenschläge

An der Rheinpromenade, einem ihrer Lieblingsplätze in Wesel, würde Gabriele Zibret nur zu gerne einmal indianische Lieder singen . Foto: Klaus Nikolei

Wesel Die Weselerin Gabriele Zibret hat ihre erste CD mit Liedern zum Mitsingen und -schwingen veröffentlicht. Für die Singleiterin, die hauptberuflich als Sozialpädagogin arbeitet, ist Singen „Wohlfühlprogramm für Körper, Geist, Seele“.

Gabriele Zibret hat ihre erste CD herausgebracht. „Happy Songs und Herzenslieder“ heißt die Scheibe, auf der 18 Titel zu hören sind, mit denen die Weselerin Menschen zum Mitsingen, Mitschwingen und Lauschen anregen möchte. Dass ihr musikalisches „Wohlfühlprogramm für Körper, Geist und Seele“, nicht jedermanns Sache ist, ist der 53-Jährigen durchaus bewusst. Das stört sie aber nicht. „Es handelt sich um Nischenmusik. Dafür muss man sich schon öffnen“, sagt Zibret, die hauptberuflich als Sozialpädagogin in Krefeld tätig ist. Wesel sei in Sachen „heilsames Singen“ ein wenig vorsichtig. Aber andererseits gebe es natürlich auch Menschen in der Region, die dem Genre Healing-Songs/Wellness/Gesundheit durchaus aufgeschlossen gegenüber stünden und ihre Arbeit schätzen würden.

Die einfach gehaltenen Stücke sollen, wie gesagt, zum Mitsingen animieren. Egal ob unter der Dusche, beim Autofahren, alleine oder mit Gleichgesinnten. „Singen macht einfach Spaß. Leider hat man vielen von uns in Kindertagen erklärt, man könne nicht singen. Und so verlieren viele die Lust“, sagt sie. Dabei sei es erwiesen, dass Singen gesundheitsfördernde Wirkung habe. Vor allem dann, wenn man die Sache ohne jeden Leistungsdruck betreibe.

Info Einfach mal reinhören bei Youtube Im Internet Bei Youtube findet man unter youtu.be/m1p8xJxFjlw eine sechsminütige Hörprobe der CD Happy Songs und Herzenslieder. Die Platte mit 18 Liedern , Gesamtlaufzeit 65 Minuten, ist im Handel erhältlich. www.sphericmusic.de

Die Lieder auf der CD haben alle kurze Text und einfache Melodien. Da heißt es beispielsweise: „Wir haben alle zu tun, doch ab und zu müssen wir ausruhn“. Oder: „Möge gelbes Licht der Freude in mir sein“. Es geht ihr darum, „Friede und Freude zu verbreiten. Die Musik kann Herzen öffnen. Und es ist gut, wenn man sich davon berühren lässt.“ Unter den 18 Stücken befindet sich auch ein Lied mit Lokalkolorit: der Wesel-Kanon.

Die Liebe zur Musik entdeckte Gabriele Zibret, die unter anderem für Queen und John Denver schwärmt, als Schülerin. Als Heranwachsende nahm sie Gitarrenunterricht. Unter anderem mit 14 bei dem bekannten Weseler Gitarristen Franz Jöhren. Mit 16 dann stand sie erstmals in Alpen in einem echten Studio und war von der Atmosphäre dort begeistert. Als Backroundsängerin erlebte sie sechs Live-Auftritte in Düsseldorf. Das alles passierte während ihrer Schulzeit am Andreas-Vesalius-Gymnasium. Nach dem Abitur begann sie eine Lehre zur Erzieherin, absolvierte in Münster ihr Anerkennungsjahr. Dass sie Talent hat, fiel einem Verlag auf, der sie bat, einige Lieder für „Knud, den Umweltfreund“ zu komponieren. „Es ging da um multikulturelle Themen“, erinnert sie sich.

Beruflich zog es sie in ein Kinderhaus nach Essen, wo sie mit Kindern bis 14 aus einem sozialen Brennpunkt zu tun hatte. Eine ehemalige Klassenlehrerin des Xantener Berufskollegs lockte sie später in die Siegfriedstadt, wo sie angehende Erzieherinnen im Fach Musikerziehung unterrichten sollte. Das tat sie mit großem Vergnügen neuneinhalb Jahre lang. Sie sammelte anschließend Erfahrungen im sogenannten Jobcamp des CJD in Wesel.