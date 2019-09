Analyse : Die Kieslöcher, eine Konferenz und die Lautbläser

Bei der Kies-Konferenz hagelt es Absagen. Selbst der Landrat als Hausherr will schnell weg und droht mit Klage. Man hört: lauter lautes Gerede, aber nur wenige Lösungsansätze. Die Wirkung ist fatal.

Die Hoffnung, dass diese Kieskonferenz den Niederrhein voranbringt, ist geschwunden. Viele Bürgerinitiativen und Kommunen haben ihre Teilnahme schon abgesagt und die, die noch dialogbereit sind, werden von den Kreisgrünen neuerdings als Streikbrecher gebrandmarkt. Als ob es ein moralisches Verbrechen wäre, für einen Dialog zur Verfügung zu stehen. Das politische Signal, das die Grünen hier senden, ist fatal. Man darf sogar so weit gehen, dies undemokratisch zu nennen. In der Kies-Resolution hatten die Fraktionen des Kreistags doch alle diesen Dialog herbei gewünscht.

Die Landesregierung wiederum, die im Sommer den neuen Landesentwicklungsplan beschloss, trägt einen großen Anteil daran, dass die Lage beim Kiesabbau so verworren ist. Die Kies-Konferenz, das merkte in dieser Woche auch der Weseler CDU-Fraktionschef Jürgen Linz an, hätte eigentlich stattfinden müssen, bevor der Landesentwicklungsplan verabschiedet wurde. In einer solchen frühzeitigen Konferenz hätten Argumente ausgetauscht werden können, man wäre auf einen Kompromiss zugesteuert. Das wäre allemal wohltuender gewesen als das Rausblasen von Drohkulissen dieser Tage: mit einer Klage als Ultima Ratio?