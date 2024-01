Unfall im Kreis Wesel Fünf Personen durch Vorfahrtsfehler bei Autounfall verletzt

Nach einem mutmaßlichen Vorfahrtsfehler sind fünf Personen im Kreis Wesel bei einem Autounfall verletzt worden. Ein 29-Jähriger hatte einem von links kommenden Auto mit vier Personen augenscheinlich die Vorfahrt genommen, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Der Unfallfahrer und eine 81 Jahre alte Beifahrerin aus dem zweiten Fahrzeug wurden dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt, hieß es. Die drei weiteren Personen seien bei dem Unfall am Sonntagabend leicht verletzt worden. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.