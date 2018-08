WESEL: Frühere Mülldeponie stoppt Bau der Südumgehung

Wesel Seit Ende Juni ist die Baustelle der B 58n im Lippemündungsraum verwaist. Weil Methangas entdeckt wurde, hat die Bezirksregierung einen Baustopp verhängt. Straßen NRW hofft, dass es Ende August weitergeht. Die Kosten laufen weiter.

„Nun finden dort Sondierungen statt um zu realisieren, was da im Untergrund ist“, erklärt Gregor Hürter, Sprecher bei Straßen NRW in Mönchengladbach. Bei einem Treffen von Experten in der vergangenen Woche in Wesel, so Hürter weiter, sei man übereingekommen, dass es ab dem 30. August an der Baustelle weitergehen könne. Zu Detailfragen allerdings, ob der Zeitplan durch den Stillstand überhaupt noch eingehalten werden kann – zuletzt war vom Fertigstellungstermin Ende 2022 die Rede – und wie nun alles konkret weitergeht, konnte Hürter nichts sagen. „Die Verantwortlichen befinden sich alle noch im Urlaub“, wirbt er um Verständnis.