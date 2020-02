Polizei Wesel sucht Zeugen : Spaziergängerin in Büderich von Autofahrer belästigt

Wesel Die Polizei ist auf der Suche nach einem 50 bis 60 Jahre alten Mann, der am Samstagvormittag in Büderich eine Frau belästigt hat.

Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, ging am Samstag gegen 10.40 Uhr eine 56-jährige Weselerin mit ihrem Hund auf dem Stahlsweg spazieren. Plötzlich bemerkte sie einen alten, silberfarbenen Peugeot, der ihr folgte. Aus dem Auto sprach sie der Fahrer an und machte anzügliche Bemerkungen. Als die Frau den Mann aufforderte, zu verschwinden, entfernte er sich in Richtung der nahen Tankstelle. Der Fahrer hat kurze Haare und trug zur Tatzeit einen Stoppelbart. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0281 1070 zu melden.