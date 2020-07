Großeinsatz bei Unglück : Kleinflugzeug stürzt in Wesel in Wohnhaus - zwei Tote

Foto: Christoph Reichwein 4 Bilder Kleinflugzeug stürzt in Wesel in Mehrfamilienhaus

Wesel In Wesel ist am Samstagnachmittag ein Kleinflugzeug in einem Wohngebiet abgestürzt. Zwei Menschen starben. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz.

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs auf ein Wohnhaus sind am Samstag in Wesel nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen gestorben. Zwei weitere Menschen seien verletzt gerettet worden, sagte ein Sprecher der Kreisleitstelle Wesel.

Bei dem Haus handele es sich um ein Ein- oder Zweifamilienhaus. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Einsatzkräfte haben den Bereich um den Unglücksort, der im Norden Wesels an der Färberstraße liegt, weiträumig abgesperrt. Augenzeugen berichten, dass zuvor ein Heißluftballon mit dem Flieger zusammengestoßen sei. das ist nicht bestätigt.

Mehr in Kürze

(top mit dpa)