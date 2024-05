Nach Großeinsatz in Wesel So reagieren die Schützen auf die „Massenschlägerei“ in Flüren

Ein größerer Polizeieinsatz in Flüren hat am Wochenende überregional für Schlagzeilen gesorgt. In einer Pressemitteilung der Behörde war die Rede davon, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, mehrere Notrufe bei der Leitstelle der Polizei eingegangen waren. Grund sei gewesen, dass sich im Bereich des Schützenzeltes mehrere Dutzend Personen schlagen würden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte seien die körperlichen Auseinandersetzungen noch im Gange gewesen, so die Polizei. „Zur Einsatzbewältigung wurden Unterstützungskräfte aus dem gesamten Kreisgebiet hinzugezogen.“