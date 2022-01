Altenheim muss evakuiert werden : Fliegerbombe unweit des Weseler Bahnhofs entdeckt

Wesel Bei Bauarbeiten an der neuen Park-and-Ride-Anlage ist am Dienstagmorgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Damit Experten den Blindgänger entschärfen können, müssen ab 13 Uhr rund 1100 Personen evakuiert werden. Betroffen ist auch ein Altenheim.

Bei Bauarbeiten an der neuen Park-and-Ride-Anlage in der Nähe des Weseler Bahnhofs ist am Dienstagmorgen eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wer in der direkten Umgebung der Fundstelle wohnt oder arbeitet, muss ab 12 Uhr seine Wohnung beziehungsweise seinen Arbeitsplatz verlassen. Betroffen von der Evakuierung ist auch ein Altenheim. Die Evakuierung beginnt um 13 Uhr.