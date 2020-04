Kostenpflichtiger Inhalt: Medizintechnik-Großhandel Servoprax : Weseler Firma fertigt Corona-Schnelltest

Servoprax-Chef Ulrich Mölders präsentiert den Corona-Schnelltest aus seinem Hause. Ausprobliert hat er ihn noch nicht: „Ich habe keine Symptome.“. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Das Unternehmen Servoprax aus Wesel produziert im Werk in Weimar wöchentlich gut 60.000 Corona-Schnelltests und arbeitet an einer Verbesserung des in China entwickelten Produktes. Die Nachfrage ist gewaltig.