Weseler Unternehmen : Firma Plasson ist stolz auf Top-Azubi

Plasson-Chef Sandro Eller-Vainicher (2.v.r.) und sein Prokurist Andreas Führer (2.v.l.) sind stolz auf Preisträgerin Janine Raitzig. Es gratulieren René Dreske (l.), Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes AGAD, und sein Vize Gerhard Drauschke. Foto: AGAD

Wesel Janine Raitzig (23) aus Wesel hat den vom Arbeitgeberverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (AGAD) ausgelobten Ausbildungspreis 2019 gewonnen. Darüber freut sich vor allem ihr Ausbildungsbetrieb.

Ein wenig hat sich Janine Raitzig an die Oscar-Verleihung erinnert, als jetzt der Arbeitgeberverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (AGAD) im Dortmunder Industrieklub die Besten der Besten unter den Auszubildenden in NRW geehrt hat.

Dass die 23-jährige Kauffrau im Groß- und Außenhandel am Ende den begehrten, mit 500 Euro dotierten Preis gewonnen hat, konnte nicht nur sie kaum fassen. Auch Sandro Eller-Vainicher, Chef der in Obrighoven am Krudenburger Weg ansässigen Firma Plasson, und Plasson-Prokurist Andreas Führer waren gleichermaßen überrascht und erfreut, dass ihre Mitarbeiterin ganz oben auf dem Siegerpodest gelandet ist. Zumal die Konkurrenz gewaltig war. „Unter den acht für den Preis nominierten Kandidaten waren auch erfolgreiche Auszubildende der Metro oder von Rewe“, sagt Sandro Eller-Vainicher.

Info Für Deutschland zuständiges Zentrallager Konzern Die 1981 gegründete Weseler Plasson GmbH gehört zum in Israel beheimateten Hersteller von sogenannten Klemm-, Steck- und Schweißfittings für den Bau von Wasser- und Gas-Versorgungsleitungen beziehungsweise für den Industrieleitungsbau. Bedeutung Das für ganz Deutschland zuständige Zentrallager und Logistikzentrum am Krudenburger Weg in Obrighoven hat im Konzern einen besonderen Stellenwert, da Deutschland in Europa der größte und wichtigste Markt ist. Bei der Weseler Plasson GmbH sind 46 Mitarbeiter beschäftigt, zwölf davon im Außendienst.

Für die Jury war nicht nur entscheidend, dass die 23-Jährige ihre Ausbildung bei dem international aktiven Hersteller für Rohrverbindungselemete für die Wasser- und Gasversorgung mit sehr guten Prüfergebnissen abgeschlossen hat. Ausschlaggebend war vielmehr, dass Janine Raitzig eigeninitiativ Konzepte für die betriebliche Ausbildung, etwa den Abschnitt Außendienst, entwickelt hat.

Auch eine Schnitzeljagd, bei der die Teilnehmer auf Firmenveranstaltungen das Unternehmen und seine Produkte besser kennenlernen, geht auf ihren Einfall zurück. „Besonders hat uns auch ihr Wunsch beeindruckt, einen Tag lang mit einem Außendienstmitarbeiter zu den Kunden und vor allem zu den Baustellen zu fahren“, sagt Führer. „Das“, so die junge Weselerin, „war wirklich total interessant. So wusste ich am Ende, was mit unseren Produkten in der Praxis passiert.“

Schon beim Vorstellungsgespräch hatten Eller-Vainicher und Führer einen sehr guten Eindruck von Janine Raitzig. Die hatte nach der Mittleren Reife an der Konrad-Duden-Realschule in der Lauerhaas-Gesamtschule ihr Abitur gemacht. Bei der Suche nach einer Lehrstelle im kaufmännischen Bereich wurde sie durch ein Stellenangebot in der Arbeitsagentur auf Plasson aufmerksam. „Unser Gefühl hat uns nicht getäuscht. Denn aus jeder Abteilung, in der sie eingesetzt war, haben wir nur positive Rückmeldungen über sie erhalten“, sagt der Geschäftsführer. „Überall war sie integriert und wurde durch ihre Leistung auch akzeptiert“, fügt der Prokurist hinzu. Kein Wunder, dass Eller-Vainicher der jungen Frau schon nach wenigen Monaten eine Übernahmegarantie gegeben hat, um sie möglichst dauerhaft an das Unternehmen zu binden.

Die 23-Jährige (Liebingsschulfach: Mathematik) hat das Angebot angenommen und arbeitet mittlerweile in der Buchhaltung. Um auf der Karriereleiter möglichst schnell voranzukommen, will sie im nächsten Jahr den IHK-Lehrgang zur Bilanzbuchhalterin beginnen. Das Fernstudium wird voraussichtlich zwei bis drei Jahre dauern. Ein Teil der Gebühren, die sich auf mehrere Tausend Euro summieren, will die Plasson GmbH übernehmen. „Qualifizierte Mitarbeiter sind nur äußerst schwer zu bekommen. Deshalb investieren wir in die Ausbildung des eigenen Nachwuchses“, erklärt Sandro Eller-Vainicher.

Im Sommer 2020 will das Unternehmen erneut eine Lehrstelle zur Verfügung stellen. Und vielleicht ist unter den Bewerbern – bei Plasson rechnet man gewöhnlich mit rund 40 Interessenten – jemand, der beim Vorstellungsgespräch überzeugt, während der Ausbildung überdurchschnittliche Leistungen bringt und damit in die Fußstapfen von Janine Raitzig tritt.

(Klaus Nikolei)