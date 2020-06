Am Lippeglacis in Wesel : Lase investiert Millionen in neue Cubes

Im Oktober soll das Bauprojekt Cubes an der Rudolf-Diesel-Straße abgeschlossen sein. 25 Mieter finden in den sechs Würfeln Platz. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Weil die Nachfrage nach Büros im Gebäudekomplex „Cubes“ so groß ist, plant die Firma Lase mit Sitz an der Rudolf-Diesel-Straße nun ein weiteres Cube-Bauprojekt. Außerdem hat Lase einen Großauftrag aus Moskau an Land gezogen.

Das international tätige Weseler Unternehmen Lase mit Sitz an der Rudolf-Diesel-Straße will in Wesel weiter kräftig investieren. Auf einem rund 1800 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet Am Lippeglacis soll bis Ende 2021 für bis zu drei Millionen Euro ein Gebäudekomplex mit Büros und kleinen Werkstatthallen gebaut werden. Das Ensemble wird dem Lase-Start-up-Projekt „Cubes“ ähneln, das derzeit an der Rudolf-Diesel-Straße entsteht. „Die Nachfrage ist so groß, dass wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben“, erklärte am Mittwoch Lase-Chef Achim Klingberg. Das aus sechs Würfeln (Cubes) bestehende Neubauprojekt in Obrighoven soll im Oktober eröffnet werden. Bis dahin sollen auch die beiden letzten beiden von insgesamt 25 Büros vermietet sein. Mieter sind unter anderem ein Werbedienstleister, eine Gründungsberaterin, IT-Spezialisten, aber auch ein Finanzdienstleister sowie ein Hersteller hochwertiger Campingausstattung.

Unter anderem Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (2.v.l.) hat Firmengründer Achim Klingberg (2.v.r.) zum 30-jährigen Bestehen von Lase gratuliert. Foto: Klaus Nikolei

Die Cubes verfügen alle über zwei Etagen, je 100 Quadratmeter pro Ebene, sowie mehrere Besprechungsräume. Außerdem sind Gemeinschaftsarbeitsflächen für Netzwerk, Kommunikation und Entspannung vorgesehen. „Ähnliche Bereiche wird es im Cube 2 aber nicht geben, sondern nur Büroflächen und kleinere Produktionshallen“, so Klingberg.

Wo einst am Lippeglacis das Kultlokal Lindenwirtin stand, will Lase spätestens Anfang 2021 den Grundstein für ein zweiteres Cube-Bauprojekt legen. Auf dem 1800 Quadratmeter großen Areal sollen Büros und kleine Produktionswerkstätten entstehen. Foto: Klaus Nikolei

Info Im Kinderzimmer in Hünxe gestartet Historie 1990 gründete Achim Klingberg im Kinderzimmer in Hünxe die Firma Lase. Sieben Jahre später nahm er Kontakt mit der Weseler Wirtschaftsförderung auf und wechselte 1999 mit seinem kleinen Team nach Wesel ins Gewerbegebiet Am Schornacker. 2014 erfolgte dann der Umzug des stark expandierenden Unternehmens in den Neubau an der Rudolf-Diesel-Straße.

Der Unternehmer, der am Mittwoch mit Vertretern von Stadt und Industrie- und Handelskammer das 30-jährige Bestehen seines Betriebes gefeiert hat, wird übrigens Ende kommenden Jahres aus dem operativen Geschäft aussteigen. Allerdings bleibt er der Firma als Gesellschafter erhalten.

Nur noch zwei von 25 Büros des Start-up-Projektes Cubes sind aktuell noch frei. Auch für die beiden letzten Flächen gibt es Interessenten. Foto: Klaus Nikolei

Das für seine 3-D-Laser- beziehungsweise seine Personenzähl-Systeme bekannte Unternehmen wird das laufende Geschäftsjahr – trotz der Corona-Krise – mit einem positiven Ergebnis beenden. Grund ist ein Großauftrag aus Moskau. Um das Trinkwasserproblem in der russischen Hauptstadt zu beheben, werden in den Wintermonaten Tausende Tonnen Schnee von privaten Unternehmen zu insgesamt 70 „Snow melting Stations“ gebracht. In den Anlagen wird der Schnee aufgetaut, das Wasser gefiltert und ins Trinkwassernetz eingespeist. „Wir produzieren aktuell 70 Systeme, die ab Oktober das Volumen des angelieferten Schnees auf den Lkw berechnen“, so Achim Klingberg. Die erfassten Daten seinen wichtig für die Abrechnungen. Jedes der am Firmensitz Rudolf-Diesel-Straße von Spezialisten produzierten Volumenmesssysteme kostet zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Apropos Moskau: Noch in diesem Jahr wird dort eine Dependance gegründet, ebenso in Singapur.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp dankte Achim Klingberg für dessen Engagement, die Schaffung vieler hochqualifizierter Arbeitsplätze und dafür, dass die Lase-Firmenzentrale sowie die angrenzenden Cubes „ein architektonisches Highlight“ darstellen. Wesels Wirtschaftsförderer Johannes Opgen-Rhein hatte 1997 Kontakt mit dem damals noch in Hünxe ansässigen Unternehmer geknüpft und für ein Baugrundstück im Gewerbegebiet Am Schornacker gesorgt. Weil auch dort der Platz zu eng wurde, eröffnete Lase vor nunmehr sechs Jahren an der Rudolf-Diesel-Straße seine neue Zentrale (siehe Infobox).

Die Volumenmesssysteme für Moskau kosten pro Stück zwischen 30.000 und 40.000 Euro pro Stück. Foto: Klaus Nikolei

Bei Lase sind 80 Mitarbeiter beschäftigt, zehn davon absolvieren eine Ausbildung. Nicht nur deshalb bezeichnete Michael Rüscher von der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Lase als „Vorzeigeunternehmen.“ Er lobte Klingberg, der sich in zahlreichen Gremien der Handelskammer einbringe und den er als „bodenständigen und duften Typen“ kennengelernt habe. „Wenn alle Unternehmer so wären wie Sie, dann wäre mir um die Region nicht Bange.“ Rüscher betonte zudem, dass in den Sozialen Medien und auf einschlägigen Bewertungsportalen die Firma Lase sowohl von Kunden als auch von Mitarbeitern nur Bestnoten erhalte.