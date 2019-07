Weseler Traditionsunternehmen : Firma aus Hongkong übernimmt Testrut

Skyline von Hongkong. Foto: dpa/Kin Cheung

Wesel Das insolvente Weseler Handelshaus Testrut mit Sitz im Gewerbegebiet Am Schornacker wird von einem Investor aus Hongkong übernommen. Das hat die Unternehmensgruppe am Donnerstag mitgeteilt.

Die Link H.K. Ltd. mit Sitz in Hong Kong übernimmt als Investor mehrheitlich die Anteile an der Testrut-Gruppe. Den entsprechenden Insolvenzplan hätten die Gläubiger beim Amtsgericht Duisburg ohne Gegenstimme angenommen. Der Plan sieht vor, dass die Link H.K. Ltd. die weitere Finanzierung des Unternehmens mit frischem Geld sichert und dem Sachwalter zur Abfindung der Gläubiger einen Geldbetrag zur Verfügung stellt.

„Gemeinsam mit Link H.K. Ltd. wird es gelingen, unsere Kompetenzen in den Indoor- und Outdoor-Sortimenten weiter auszubauen und zu stärken“, erklärte Geschäftsführer Jörg Schoening.

„In einem strukturierten Investorenprozess haben wir die beste Lösung im Interesse der Gläubiger gefunden“, erläutert Rechtsanwalt Rolf Weidmann, Partner von Görg Rechtsanwälte/Insolvenzverwalter GbR. Er hat als Generalbevollmächtigter gemeinsam mit der Geschäftsleitung des Unternehmens den Insolvenzplan erstellt, mit dem unter anderem die drei Standorte der Testrut GmbH in Wesel, in Thüringen und unweit von Berlin und rund 130 Arbeitsplätze gesichert werden. „Die Restrukturierung in Eigenverwaltung war somit erfolgreich. Die Zerschlagung des Unternehmens hätte zu hohen Abwicklungsverlusten geführt und eine voraussichtlich zur Verteilung vorhandene Masse gänzlich aufgezehrt“, so Weidmann weiter.

Die neu geschaffene Kooperation nimmt bereits Fahrt auf und legt ihren Fokus zunächst auf die Überarbeitung und Ergänzung von Sortimenten und Produkten, die sowohl für das laufende Jahr wie auch zur Outdoor-Saison 2020 umgesetzt werden.

„Neben diesem deutlichen Signal an unsere Kunden freut es uns insbesondere, unseren Mitarbeitern eine Perspektive im Unternehmen bieten zu können, die durch Ihren Einsatz einen ganz erheblichen Beitrag für die Neuausrichtung geleistet haben“, führt Alexander Sator, derzeit CFO und zukünftiger kaufmännischer Testrut-Geschäftsführer aus.

Testrut lagert nach eigenen Angaben rund 5000 unterschiedliche Artikel, vom Pfannenwender bis zur Gartenmöbel-Sitzgruppe. Das über 80-jährige inhabergeführte Unternehmen handelt mit Produkten rund um Haus und Garten und vermarktet dabei an den Einzelhandel: stationär wie online. In Wesel gibt es einen eigenen Showroom. 140 Millionen Euro Umsatz pro Jahr verzeichnet Testrut. Einer der großen Geschäftspartner ist das Unternehmen Aldi.

Im August 2018 hatte Testrut auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt, dass eine nicht abgenommene Menge an Gartenmöbeln die wirtschaftliche Lage bei Testrut strapazierte. Aus unternehmensnahen Kreisen von Testrut war dann folgendes bekannt geworden: Geschäftspartner Aldi habe zur Saison 2018 stärker ins Online-Geschäft einsteigen wollen. Die gesamte Prozesskette für das Online-Geschäft mit Dienstleistungen bis hin zur Lieferung an den Endverbraucher sollte dabei von Testrut abgedeckt werden. Die Bestellungen von Online-Artikeln gingen aber nicht in der Zahl ein wie angenommen. Letztlich blieben die Kosten bei Testrut hängen. Testrut teilte damals mit: „Die von der Robert Testrut GmbH & Co KG vorgehaltene Saisonware, insbesondere handelte es sich dabei um Gartenmöbel, wurde nicht wie geplant abgenommen. Dies hatte letztendlich auch zu dem Liquiditätsengpass der weiteren Unternehmen der Testrut-Gruppe beigetragen.“

(RP )