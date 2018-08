Wesel: Feuerwehr tut alles, damit Feuerwerk beim PPP-Stadtfest 2018 steigt

Wesel : Kann das PPP-Feuerwerk starten?

Wesel Wesels stellvertretender Feuerwehr-Chef Christoph Hegering glaubt, ausreichend Vorsorge getroffen zu haben, um das Risiko zu minimieren, dass es beim PPP-Feuerwerk am Samstagabend zu einem Brand kommen könnte. Nur der Wind könnte ihm in die Quere kommen.

Von Klaus Nikolei

Herr Hegering, kaum ein Tag vergeht, an dem die Feuerwehr nicht irgendwo in der Region ausrücken muss, um kleine oder größere Brände auf knochentrockenen Feldern, Wäldern und Wiesen zu löschen. Die Angst steigt, dass schon eine achtlos weggeworfene Zigarette ein Großfeuer verursachen könnte. Wesel aber hält unbeirrt am Höhenfeuerwerk am PPP-Samstag fest. Oder vielleicht doch nicht?

Christoph Hegering Wenn uns nicht der Wind einen Strich durch die Rechnung macht, dann wird das Feuerwerk am Samstagabend stattfinden. Ich weiß, dass andere Städte Feuerwerke absagen. Es kommt aber immer darauf an, wo ein Feuerwerk stattfindet. Bei uns ist es am Rhein, also direkt am Wasser. Das ist etwas anderes als zum Beispiel in Hamburg, wo kürzlich das Feuerwerk der Dom-Kirmes mitten in St. Pauli abgesagt wurde. Wie gesagt: Es kann immer noch sein, dass das Feuerwerk kurzfristig aufgrund veränderter Bedingungen abgesagt wird.

Wie wollen Sie das Risiko eines Brandes minimieren?

Hegering Ich habe mir die ganze Sache in den vergangenen Tagen vor Ort angesehen, eine Gefährdungsanalyse aufgestellt und die Maßnahmen angepasst.

Das heißt konkret?

Hegering Wir werden die Abschussstelle nahe der alten Eisenbahn-Brückkopf auf der linken Rheinseite so bewässern, dass dort alles feucht ist. Dann haben wir die Brandsicherungswache verdreifacht, so dass jetzt 20 Einsatzkräfte und zwei Feuerwehrfahrzeuge direkt an der Abschussstelle stehen werden. Zudem bauen wir im Vorfeld eine mobile Löschwasserpumpe auf. Die wird dafür sorgen, dass Wasser aus dem Rhein in die beiden Löschfahrzeuge gelangt und von dort über Schläuche in zwei mobile Wasserwerfer mit einer Leistung von 1500 Litern pro Minute. Das alles wird dafür sorgen, dass wir im Falle der Fälle ohne jegliche Zeitverzögerung einen Brand löschen könnten. Wir sind also Gewehr bei Fuß.

Was wäre, wenn Funken auf der rechten Rheinseite niedergehen, wo die Besucher das Spektakel beobachten?

Hegering Ich habe gerade mit dem Feuerwerker gesprochen. Auch der passt sich der Wetterlage an und verzichtet auf pyrotechnische Effekte, welche als Funken zu Boden gehen. Wenn etwas passiert, dann an der Abschussstelle. Da ist die größte Abschussenergie, da könnte es zu einem Aufflammen kommen. Wir haben übrigens zusätzlich an der Rheinpromenade noch eine Brandsicherheitswache mit einem Feuerwehrfahrzeug. Und auf dem Rhein sind unser Löschboot und unser Mehrzweckboot im Einsatz und können im Notfall vom Wasser aus agieren. Wir werden die Abschussstelle außerdem noch vorwässern. Auch was das Schützentreffen an der Zitadelle betrifft, treffen wir Vorkehrungen treffen.

Was passiert dort?

Hegering Wir werden die vertrocknete Wiese vor dem Niederrhein-Museum ebenfalls komplett wässern, weil wir dort mit Rauchern rechnen. Bei einem kleinen Windstoß, könnte ein glimmender Zigarettenstummel schon zum Problem werden. Deshalb diese Vorsichtsmaßnahme.

Archivfoto: ema

