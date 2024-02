Bilanz zur Jahreshauptversammlung Feuerwehr Wesel spürt einen leichten Aufwind

In der Bilanz auf der Jahreshauptversammlung wird es einen Schnelldurchlauf für 2023 geben, der bereits in der Nacht zu Neujahr begann. Denn der erste Jahreswechsel nach Corona war besonders ausgiebig gefeiert (und beböllert) worden. In Büderich brannte zum Beispiel nicht nur eine Hecke recht dramatisch. Kurz darauf war in der Nähe auch die Entsorgung von (scheinbar) ausgebrannten Feuerwerkskörpern misslungen — es kam zu einem Scheunenbrand. Pöbeleien und Beschuss mit Knallern sahen sich Feuerwehrleute in jener Nacht sowohl in Büderich als auch in Wesel ausgesetzt.