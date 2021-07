Auf dem Fusternberg in Wesel : Feuerwehr löscht brennendes Auto

Die Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Foto: dpa/Jens Kalaene

Wesel Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Auto auf dem Fusternberg in Wesel in Flammen aufgegangen. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug vor einem Wohnhaus an der Schlagbaumstege /Rückseite Fusternberger Straße abgestellt worden. Gegen 3.20 Uhr hatten Anwohner das Feuer bemerkt und die Kreisleitstelle informiert. Wie es zum dem Brand kommen konnte, steht noch nicht fest. Am Mittwochmorgen war das Wrack abgeschleppt worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei unter 0281 1070 anzurufen.

(RP )