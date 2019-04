Martinshorn tönt in Wesel

Wesel Auf einem Entsorgungshof in Wesel ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Im Stadtgebiet sind Sirenen zu hören.

Die Feuerwehr befindet sich aktuell im Großeinsatz an dem Entsorgungsfachbetrieb an der Straße am Lippeglacis. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar.