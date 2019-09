Unfall in Wesel-Feldmark : Feuerwehr befreit eingeklemmte Frau aus Auto

Foto: Jörg Grossat

Feldmark Bei einem Unfall in der Feldmark ist eine Frau am Dienstag schwer verletzt worden. Sie musste von Rettungskräften aus dem Wrack ihres Autos befreit werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dienstagmorgen gegen kurz nach 8 Uhr wurde die Weseler Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Bocholter Straße, kurz vor der Kreuzung mit der Emmericher Straße, gerufen. Bei dem Unglück war ein Lastwagen mit einem Auto kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert.

Die Autofahrerin wurde in dem Wagen eingeklemmt und wurde von mehreren Einsatzkräften mit hydraulisch-technischem Gerät befreit. Während des Einsatzes wurde die Frau medizinisch durch Rettungskräfte versorgt und anschließend in ein Weseler Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungsarbeiten sicherten Polizeibeamte die Einsatzstelle und leiteten den morgendlichen Autoverkehr um. Gegen 8.40 Uhr rückten die elf Einsatzkräfte der Wehr in ihren vier Fahrzeugen wieder ab.

(RP )