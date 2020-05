Zeugen gesucht : Einbruch in Schönheitssalon

Feldmark Die Weseler Polizei sucht jetzt Zeugen für einen Einbruch in einen Beauty-Salon. Die Tat ereignete sich im Verlauf des vergangenen Wochendes am Markt des Weseler Stadtteils Feldmark.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren unbekannte Einbrecher am Wochenende in der Feldmark unterwegs. So soll der Einbruch in einen Schönheitssalon in der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 11.30 Uhr, stattgefunden haben. Ziel war ein Beauty-Salon am Marktplatz des nördlichen Weseler Stadtteils. Laut Polizei ließen die Einbrecher unter anderem Geld mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen untere Telefon 0281 1070 an die Polizei zu wenden.