Polizei sucht Zeugen : Exhibitionist am Weseler Bahnhof

Die Polizei hofft, dass sich Zeugen des Vorfalls am Bahnhof melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Die Polizei ist auf der Suche nach einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, der sich am Mittwochnachmittag am Weseler Bahnhof Fahrgästen der Bahn in scharmverletzender Weise gezeigt hat.

Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der Mann am Mittwoch gegen 16.15 Uhr auf dem hinteren Außengelände des Schnellrestaurants am Bahnhof auf. Dort hätten ihn Fahrgäste der Bahn bei „seinemTreiben“ wahrgenommen. Als der Unbekannte von einem Passanten angesprochen wurde, entfernte sich der Täter in Richtung Busbahnhof. Mögliche weitere Zeugen, die am Bahnsteig 2 ebenfalls Beobachtungen gemacht haben müssten, hat die Polizei bei ihrer Ankunft nicht mehr angetroffen. Der Unbekannte ist etwa 1,85 Meter groß und schlang, hat dunkle Haare, trug eine weiße Sonnenbrille und ein T-Shirt. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 1070 zu melden.

(RP)