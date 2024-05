Vorfall auf dem Fusternberg Exhibitionist an Kindergarten - Polizei sucht bestimmte Zeugin

Fusternberg · Die Polizei sucht eine Hinweisgeberin und weitere Zeugen für ein Sittlichkeitsdelikt am Kindergarten an der Straße Am Kirchplatz auf dem Fusternberg. Der Fall soll sich am Mittwoch in der Mittagszeit ereignet haben.

16.05.2024 , 15:51 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall auf dem Fusternberg. Foto: dpa/Silas Stein

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll am Mittwoch ein Exhibitionist auf dem Fusternberg sein Unwesen getrieben haben. Der Mann soll sich gegen 12.30 Uhr in einem Gebüsch an der Straße Am Kirchplatz aufgehalten und vermutlich Kinder des nahen Kindergartens beobachtet haben. Dabei habe er sich unsittlich berührt. Eine Zeugin informierte unmittelbar das Personal des Kindergartens, das dann die Polizei verständigte. Der Mann flüchtete und konnte am Tatort nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und bittet die besagte Zeugin, die sich an das Kindergartenpersonal gewandt hatte, sich mit der Polizeiwache in Wesel unter Tel. 0281 1070 in Verbindung zu setzen. Die Zeugin ist etwa - Ca. 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, hat dunkle Haare, die zum Zopf gebunden waren, und eine kräftige Statur. Sie war dunkel gekleidet und hatte eine Handtasche dabei. Sollten weitere Zeugen und Hinweisgeber verdächtigte Feststellungen in dem Bereich gemacht haben, mögen diese sich ebenfalls bei der Polizei melden.

(RP)