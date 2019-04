In Wesel-Feldmark : Ex-Autohaus weicht Wohnbebauung

Das verwaiste Autohaus an der Hamminkelner Landstraße soll demnächst Wohnbebauung weichen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel VW Schmeink ist von der Hamminkelner Landstraße in der Feldmark zur Oberndorfstraße gewechselt. Am bisherigen Standort sollen Häuser entstehen. Das neue Autohaus wird Ende Mai offiziell eröffnet.

Seit einigen Tagen ist das ehemalige VW Autohaus Schmeink an der Hamminkelner Landstraße in Wesel-Feldmark verwaist. Sämtliche Mitarbeiter und alle Fahrzeuge sind nun wenige Kilometer weiter zum neuen Standort an der Oberndorf Straße umgezogen – in direkter Nachbarschaft zum Audi-Autohaus an Rhein und Lippe, das ebenfalls zur Schmeink-Gruppe gehört.

Geschäftsführer Henning Schüring ist stolz auf das neue Autohaus. Noch befinde man sich im Umzug, sagt er. Offizieller Eröffnungstermin ist Ende Mai. Foto: Klaus Nikolei

Die Frage, was nun mit dem gut 7000 Quadratmeter großen Areal inmitten eines Wohngebietes geschieht, auf dem Auto Schmeink insgesamt 47 Jahre beheimatet war, ist mittlerweile geklärt. Nachdem das Eigentümer-Duo zusammen mit der Wirtschaftsförderung vergeblich versucht hat, einen geeigneten gewerblichen Interessenten zu finden, soll das verwaiste Gelände als Baugrundstück genutzt werden. Das erklärte Wirtschaftsförderer Johannes Opgen-Rhein unserer Redaktion am Montag auf Anfrage. Allerdings steht noch nicht fest, was genau wann gebaut wird. In der Nachbarschaft dürfte die Nachricht über den Wohnungsbau für Erleichterung sorgen. Denn in der Vergangenheit gab es immer wieder Klagen wegen der Geräuschkulisse.

Info Offizille Eröffnungsfeier am 25. und 26. Mai Programm Am Samstag, 25. Mai, 11 bis 16 Uhr, und Sonntag, 26. Mai, 12 bis 16 Uhr, sind alle Interessenten zur offiziellen Eröffnung des Autohauses eingeladen. Unter dem Motto „Besser als ein Kurzurlaub“ gibt es Spiel und Spaß für den Nachwuchs, kann der Hunger an mehreren Food-Trucks gestillt und die Speisen in einer Beach-Area genossen werden. Außerdem werden Führungen angeboten.

Auch wenn am neuen Standort, der erst am letzten Mai-Wochenende (siehe Infobox) offiziell eröffnet wird, noch längst nicht alles fertig ist, so ist das Interesse der Stammkunden groß, schon mal einen Blick in das neue Autohaus zu werfen. Am Sonntag beispielsweise, haben sich Ausflügler die Nasen an den großen Schaufenstern platt gedrückt.

Mehrere Millionen Euro hat das Autohaus Schmeink in den vergangenen zwölf Monaten in den aufwendigen Umbau des früheren Großmarktes CC Schaper investiert. Nichts erinnert mehr an den in die Jahre gekommenen Zweckbau mit der wenig attraktiven Waschbetonfassade. Bis 1996 befand sich auf dem 12.500 Quadratmeter große Areal an der Ecke B 8/Dinslakener Landstraße der Großmarkt Eurocash, ehe er an eine dänische Steuerabschreibungsgesellschaft ging. Bis 2015 war dort die Metro mit CC Schaper ansässig. Dieser Mietvertrag lief ursprünglich bis 2018, so dass sich die Verhandlungen lange hingezogen haben.

Noch sind an dem Neubau an der Oberndorfstraße nicht alle Arbeiten beendet. Foto: Klaus Nikolei

Rund 100 Mitarbeiter sind bei Schmeink beschäftigt, die nun in lichtdurchfluteten, modernen Räumen ihrem Tagwerk nachgehen. Ursprünglich sollten die alten Hallen komplett abgerissen werden. Dann jedoch stellte sich heraus, dass das Grundgerüst erhalten bleiben konnte. Gebaut wurde nach dem Architekturdesign der VW-Häuser.