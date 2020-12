„Missachtung von christlichen Werten“ : EVK in Wesel entlässt Krankenpflegerin nach KZ-Posting

EVK in Wesel entlässt Krankenpflegerin nach KZ-Posting

Das Evangelische Krankenhaus in Wesel Foto: Klaus Nikolei

Wesel Die Krankenpflegerin des Evangelischen Krankenhauses Wesel, die bei Facebook ein Foto mit KZ-Bezug veröffentlicht hat, ist nicht mehr Mitarbeiterin des Hauses. Das teilte das Krankenhaus am Mittwochabend mit.

„Geschäftsführung und Betriebsleitung des EVK Wesel sehen in derartigen Social-Media-Postings eine grobe Missachtung von christlichen Werten und eine Verletzung der Loyalitätspflichten gegenüber eines Arbeitgebers, der verwurzelt in Kirche und Diakonie ist“, teilte das Krankenhaus mit.

Die Krankenpflegerin hatte auf ihrem öffentlichen Facebook-Profil ein Foto veröffentlicht, das den verfremdeten Schriftzug zeigte, der sich am Konzentrationslager Sachsenhausen befunden hat. Statt „Arbeit macht frei“ heißt es auf dem Foto: „Impfung macht frei“. Der Beitrag ist gelöscht; Screenshots liegen unserer Redaktion vor. Die Frau war ausweislich ihres Facebook-Profils seit Januar 2019 als Gesundheits- und Krankenpflegerin am EVK beschäftigt. Bereits am Dienstag hatte die Geschäftsführung des Hauses arbeitsrechtliche Konsequenzen angekündigt.