Weseler Festival gründet Förderverein Esel-Rock-Festival steht vor finanziell harten Zeiten

Ein Festival wie das Esel-Rock zu organisieren, benötigt neben vielen helfenden Händen vor allem auch viel Geld: Allein die Fixkosten für das Festival liegen in diesem Jahr bei ungefähr 100.000 Euro, erzählt Bleckmann. „Da steht dann aber auch noch keine Band auf der Bühne.“ Insgesamt belaufen sich die Kosten des Festivals voraussichtlich auf mehr als 160.000 Euro. „In den vergangenen Jahren haben wir nicht schlecht gewirtschaftet. Wir konnten einige Rücklagen aufbauen für den Fall, dass Einnahmen ausbleiben sollten, wenn das Wetter beispielsweise schlecht ist“, so Bleckmann. An diese Rücklagen wird der organisierende Verein in diesem Jahr nun aber wohl herangehen müssen.