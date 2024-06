Schüler der Weseler Gesamtschule am Lauerhaas Wie Erstwähler auf Europa schauen

„Nicht die Bohne“ interessiere sich ein großer Teil der jungen Menschen in Deutschland für Politik. Mit dieser Aussage in einem Bericht der Funke Mediengruppe machte zuletzt Stefan Düll vom Deutschen Lehrerverband Schlagzeilen. Grund genug, kurz vor der Europawahl diese jungen Menschen einfach mal selbst zu fragen. Wir haben uns daher mit fünf Schülerinnen und Schülern der Weseler Gesamtschule am Lauerhaas getroffen, um mit ihnen über Europa zu sprechen.