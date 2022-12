Grundsteinlegung für 43-Millonen-Bau Worauf sich die zukünftigen Besucher des Rheinbads freuen dürfen

Pünktlich zur Grundsteinlegung am Mittwoch meinte es die Sonne gut mit den Gästen auf der Baustelle für das neue Weseler Rheinbad, das alle anderen Weseler Bäder ablösen wird. Denn trotz der eisigen Kälte tauchte sie die Szenerie in ein Licht, das sich die späteren Nutzer in der einmaligen Lage wünschen werden. Und wer dabei war, der konnte sich anhand von großformatigen Darstellungen der Zielplanung gut ein Bild davonmachen, wie die Aussicht am jeweiligen Standpunkt sein wird: Rhein, Schifffahrt und Landschaft so weit das Auge reicht.