Wie es mit dem maroden Ausflugslokal weitergeht Erste Abbrucharbeiten am Rheinstübchen in Wesel

Wesel · Wie zuletzt angekündigt, hat nun Rückbau des maroden Ausflugslokals Rheinstübchen in Wesel begonnen. Was dort in Zukunft entstehen soll.

05.09.2023, 15:32 Uhr

Der Rückbau des maroden Ausflugslokals Rheinstübchen in Wesel hat begonnen. Foto: Klaus Nikolei

Wie von Investor Achim Klingberg jüngst im Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt, hat jetzt der Rückbau des maroden Ausflugslokals Rheinstübchen begonnen. Läuft alles nach Plan, dann soll im Herbst beziehungsweise Spätherbst 2024 das neue Gusto Bistro mit Blick auf den mächtigen Strom eröffnen. So oder so ähnlich soll der rund 550.000 Euro teure Neubau an der Rheinpromenade einmal aussehen. Foto: A.K. Baugenehmigung für Gusto Bistro am Rhein ist da Rheinstübchen in Wesel weicht Neubau Baugenehmigung für Gusto Bistro am Rhein ist da Bei dem geplanten Neubau handelt es sich um ein zweigeschossiges Gebäude mit Café und Bistro im Parterre sowie einer Lounge und Bar im ersten Stock. Das Lokal wird eine Dependance des Restaurants Gustro by Cubes an der Rudolf-Diesel-Straße in Obrighoven. Achim Klingberg ist bekanntlich auch der Erbauer des dortigen Gründerzentrums Cubes.

(kwn)