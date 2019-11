Kostenpflichtiger Inhalt: Mit Solidaritätsschleifen geschmückt : Wesel errichtet Tanne für Toleranz

Die Mitglieder des Kunstkurses vor der Stahltanne, die am Ende mit 30 Schleifen in goldenen Ringen geschmückt sein wird. Die Schleifen sollen für Solidarität und Toleranz stehen. Foto: Sebastian Peters

Wesel Der Schmuck für die Stahltanne auf dem Großen Markt sorgt alljährlich für Debatten in Wesel. In diesem Jahr haben ihn Schüler des Andreas-Vesalius-Gymnasiums geschmückt – mit Toleranzschleifen in weihnachtlichem Goldring.