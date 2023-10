Polizei in Wesel sucht Zeugen Schüler (11) bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Elfjährige auf der Hamminkelner Landstraße unmittelbar hinter einem Linienbus, der an einer Bushaltestelle angehalten hatte. Eine 20-jährige Weselerin befuhr in diesem Moment die Hamminkelner Landstraße auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in Richtung Reeser Landstraße. Der Schüler trat plötzlich hinter dem Linienbus auf die Fahrbahn und touchierte das Fahrzeug der jungen Frau. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0281 1070 zu melden.