Heimatverein Diersfordt Warum die Räumungsklage gegen das Museum gescheitert ist

Diersfordts Schlossherr Axel Beichert hat weiter keine Chance, seine (vorzeitige) Räumungsklage gegen den Heimatverein Diersfordt durchzusetzen. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf wird sie zweitinstanzlich abweisen. Das ist für den Rechtsanwalt des Heimatvereins so sicher wie das Amen in der Kirche. Am vergangenen Dienstag hätte der lange schwelende Fall mündlich vor dem OLG verhandelt werden sollen. Doch das Gericht hatte den Termin vorher aufgehoben und laut Rechtsanwalt auf 15 Seiten deutlich gemacht, dass Beichert mit seiner Berufung keine Chance habe. Demnach werde er auch nicht mehr angehört. Beichert könne sich lediglich schriftlich noch äußern. Wie der Jurist im Gespräch mit unserer Redaktion weiter berichtet, werde das Gericht seine Meinung wohl nicht mehr ändern. Das OLG Düsseldorf folge also in vollem Umfang der Auffassung des Landgerichts Duisburg, das vor gut einem Jahr die Klage erstinstanzlich abgewiesen hatte.