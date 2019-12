Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Flürener Kirche gescheitert

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Einbruchsversuchs. Foto: dpa/Friso Gentsch

Flüren Unbekannte haben in der vergangenen Woche vergeblich versucht, die Hintertür der katholischen Kirche Stankt Marien in Flüren aufzubrechen. Das meldet die Polizei. Auch wenn die Täter nicht in das Gotteshaus an der Bislicher Straße eindringen konnten, so machten sie dennoch Beute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus der Gartenhütte auf dem Gelände der Kirche entwendeten sie einen Laubbläser. Die bislang unbekannten Täter müssen zwischen Mittwoch, 27. November, und Samstag, 30.November, auf dem Gelände gewesen sein. Nun bittet die Polizei in Wesel darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Rufnummer 0281 1070 melden.

(RP )