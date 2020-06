Weseler Stadtentwicklungsausschuss : Esplanade: Minikaufhaus oder Textiler kommt

Wesel Für das Ladenlokal über dem neuen Edeka-Markt im Esplanade-Center gibt es zwei ernsthafte Interessenten. Das wurde im Stadtentwicklungsausschuss bekannt. SPD-Fraktionschef Ludger Hovest beklagt den „Schrottplatz“ auf dem Gelände des ehemaligen Kreiswehrersatzamtes.

Fest steht seit der Sitzung, dass der Eigentümer des Esplanade-Centers die Kosten für den nötigen Umbau einer Stellfläche an der Kreuzstraße zahlen muss. Vor dem Esplanade-Center muss ein Teil der vergleichsweise breiten Gehwegsfläche weggenommen werden, damit ein so breiter Stellplatz geschaffen wird, damit 2,55 Meter breite Lkw dort halten können. Einmal in der Woche, in der Vorweihnachtzeit womöglich auch öfter, soll Ware für den künftigen Mieter angeliefert werden. An der Fassade werde sich nichts ändern, versprach Block. In der Vergangenheit hatte es in der Politik die Befürchtung gegeben, dass die vorhandenen Flügeltüren Rolltoren Platz machen müssten.