Zusammenstoß in Wesel E-Bike- Fahrerin nach Unfall mit Kleinkraftrad mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Nach Angaben der Polizei-Pressestelle befuhren gegen 12.30 Uhr eine 71-jährige E-Bike-Fahrerin und ein 78-jähriger Kleinkraftradfahrer (beide Wesel) gemeinsam den getrennten Rad- und Gehweg der Reeser Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe von Lidl berührten sich die beiden Zweiräder. Die 71-jährige und auch der 78-Jährige stürzten. Die Frau verletzte sich schwer am rechten Fuß und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Weseler Krankenhaus geflogen. Der Mann erlitt eine Fleischwunde an der rechten Hand und Schürfwunden an seinem linken Bein. Er wurde vor Ort durch die Rettungswagenbesatzung behandelt und konnte danach entlassen werden. Es entstand nur geringer Sachschaden.