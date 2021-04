In Wesel-Obrighoven : E-Bike-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mit einem Rettungswagen wurde die schwer verletzte E-Bike-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Wesel Bei einen Unfall auf der Straße Am Friedenshof in Obrighoven ist am Dienstagmittag eine E-Bike-Fahrerin (64) schwer verletzt worden. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

